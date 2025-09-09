Inditex Aktie
Marktkap. 133,46 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das zweite Quartal des Textilkonzerns sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Start ins dritte Quartal dagegen besser als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Hold
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,95 €
|Abst. Kursziel*:
11,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
45,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,57%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:36
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10:41
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10:41
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:06
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Inditex Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG