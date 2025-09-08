DAX 23.718 +0,0%ESt50 5.379 +0,2%Top 10 Crypto 16,00 +4,0%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 97.180 +1,9%Euro 1,1704 -0,1%Öl 67,08 +0,8%Gold 3.648 +0,6%
Unilever Aktie

Unilever Aktien-Sparplan
53,86 EUR +0,22 EUR +0,41 %
STU
46,13 GBP -0,13 GBP -0,27 %
LSE
Marktkap. 133,19 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Buy

14:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
53,86 EUR 0,22 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Buy" belassen. Der gut organisierte Kapitalmarkttag der separierten Eiscreme-Sparte Magnum belege Verbesserungen im Marketing sowie ein erhebliches Produktivitätspotenzial, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Magnum dürfte allerdings mit niedrigeren Multiplikatoren bewertet werden als der bisherige Mutterkonzern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,43 £		 Abst. Kursziel*:
9,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,13 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,05 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

14:31 Unilever Buy Deutsche Bank AG
14:11 Unilever Outperform Bernstein Research
08:16 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

