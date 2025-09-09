DAX 23.627 -0,4%ESt50 5.358 -0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.527 -0,4%Nas 21.949 +0,3%Bitcoin 97.135 +1,9%Euro 1,1713 +0,0%Öl 67,72 +1,8%Gold 3.643 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad! Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad!
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
45,49 EUR +2,89 EUR +6,78 %
STU
45,09 EUR +2,14 EUR +4,98 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 133,46 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Sector Perform

17:21 Uhr
Inditex Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
45,49 EUR 2,89 EUR 6,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Sector Perform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
42,95 €		 Abst. Kursziel*:
7,10%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
45,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,12%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

17:21 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
17:16 Inditex Kaufen DZ BANK
14:36 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:06 Inditex Hold Deutsche Bank AG
14:06 Inditex Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Siemens-Performance DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones Siemens Healthineers sondiert Verkauf der Diagnostics-Sparte - Agentur
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag im Minusbereich
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittwochvormittag
dpa-afx ROUNDUP 4: Brandanschlag auf Kabel - Zehntausende weiter ohne Strom
TraderFox Stocks in Action: Unicredit, Basler, Rheinmetall, Eckert & Ziegler und Siemens.
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste
finanzen.net Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Aktie von Goldman Sachs
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Benzinga Snowflake Joins Siemens To Break Industry Data Barriers And Boost AI Adoption
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Luxcara to ditch Mingyang for Siemens Gamesa
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa probes blade break in Finland
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen