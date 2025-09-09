RBC Capital Markets

Inditex Sector Perform

17:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com