Inditex Aktie
Marktkap. 133,46 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Sector Perform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
42,95 €
|Abst. Kursziel*:
7,10%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
45,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,12%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
