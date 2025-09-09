Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 206,38 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
540,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
46,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
471,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
