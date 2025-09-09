DAX 23.630 -0,4%ESt50 5.361 -0,1%Top 10 Crypto 16,00 +4,0%Dow 45.518 -0,4%Nas 21.993 +0,5%Bitcoin 97.269 +2,0%Euro 1,1728 +0,1%Öl 66,96 +0,7%Gold 3.647 +0,6%
Novo Nordisk Aktie

46,78 EUR +0,84 EUR +1,82 %
STU
46,79 EUR +2,46 EUR +5,55 %
GVIE
Marktkap. 206,38 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Bernstein Research

16:36 Uhr
Novo Nordisk
46,78 EUR 0,84 EUR 1,82%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
471,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

16:36 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
14:06 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:41 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

