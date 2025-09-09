DAX 23.614 -0,4%ESt50 5.356 -0,3%Top 10 Crypto 15,98 +3,7%Dow 45.425 -0,6%Nas 21.945 +0,3%Bitcoin 97.116 +1,9%Euro 1,1725 +0,1%Öl 67,37 +1,3%Gold 3.646 +0,6%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt
Inditex Aktie

Marktkap. 133,46 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
45,49 EUR 2,89 EUR 6,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe sich im ersten Geschäftshalbjahr widerstandsfähig gezeigt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer besseren zweiten Geschäftsjahreshälfte. Trotz des intensiven Wettbewerbs und aktueller Herausforderungen etwa durch Zölle sei Inditex mit seinem breiten Markenportfolio im aktuellen Marktumfeld gut positioniert./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

