Inditex Aktie
Marktkap. 133,46 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe sich im ersten Geschäftshalbjahr widerstandsfähig gezeigt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer besseren zweiten Geschäftsjahreshälfte. Trotz des intensiven Wettbewerbs und aktueller Herausforderungen etwa durch Zölle sei Inditex mit seinem breiten Markenportfolio im aktuellen Marktumfeld gut positioniert./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Kaufen
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
42,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
45,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:36
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10:41
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10:41
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14:06
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Inditex Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG