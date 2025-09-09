UBS AG

Inditex Neutral

14:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Wachstum des Textilkonzerns im zweiten Quartal sei ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung klar positiv überrascht hätten./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025

