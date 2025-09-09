DAX 23.667 -0,2%ESt50 5.369 +0,0%Top 10 Crypto 15,96 +3,8%Dow 45.646 -0,1%Nas 21.973 +0,4%Bitcoin 97.199 +2,0%Euro 1,1724 +0,1%Öl 67,00 +0,7%Gold 3.651 +0,7%
Inditex Aktie

UBS AG

Inditex Neutral

14:06 Uhr
Inditex Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Wachstum des Textilkonzerns im zweiten Quartal sei ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung klar positiv überrascht hätten./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Neutral

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,95 €		 Abst. Kursziel*:
11,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,57%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

