Vinci wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick
Werte in diesem Artikel
Von Joshua Kirby
DOW JONES--Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich Vinci einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf VINCI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VINCI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|VINCI Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|VINCI Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.2021
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2020
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.2020
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.2015
|Vinci Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.2015
|Vinci Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.2008
|Vinci verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VINCI nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen