Vinci wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick

DOW JONES--Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich Vinci einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf VINCI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VINCI

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung