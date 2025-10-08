DAX 24.622 +0,1%ESt50 5.652 +0,0%MSCI World 4.352 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.865 -1,2%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,48 +0,6%Gold 4.031 -0,2%
Marktkap. 65,28 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN wurde kopiert
WKN 867475

ISIN wurde kopiert
ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
Symbol VCISF

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Overweight

09:46 Uhr
VINCI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die am 23. Oktober nachbörslich erwarteten Quartalsumsatzzahlen des Mischkonzerns dürften einen Anstieg um 2,9 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die seit Ende August unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie erscheine ungeachtet der politischen Unsicherheit in Frankreich übertrieben./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Overweight

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
117,10 €		 Abst. Kursziel*:
21,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
117,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

09:46 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 VINCI Buy UBS AG
16.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

