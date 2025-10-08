VINCI Aktie
Marktkap. 65,28 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die am 23. Oktober nachbörslich erwarteten Quartalsumsatzzahlen des Mischkonzerns dürften einen Anstieg um 2,9 Prozent belegen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die seit Ende August unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie erscheine ungeachtet der politischen Unsicherheit in Frankreich übertrieben./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Overweight
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
117,10 €
|Abst. Kursziel*:
21,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
117,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
