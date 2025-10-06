DAX 24.334 -0,2%ESt50 5.614 -0,3%MSCI World 4.347 -0,1%Top 10 Crypto 17,09 -1,8%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 105.851 -0,7%Euro 1,1678 -0,3%Öl 65,68 +0,2%Gold 3.950 -0,3%
VINCI Aktie

Marktkap. 66,61 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

10:01 Uhr
VINCI Buy
VINCI
114,30 EUR -1,90 EUR -1,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern dürfte eine schwache Umsatzentwicklung ausweisen, die mit der bisherigen Jahresperformance übereinstimme, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen, um den weiterhin geltenden höheren Steuersätzen in Frankreich Rechnung zu tragen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,15 €		 Abst. Kursziel*:
22,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,48%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

10:01 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 VINCI Buy UBS AG
16.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

