Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 341,34 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 341,34 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 340,89 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,22 USD. Zuletzt wechselten 140.414 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,01 Prozent. Am 26.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 27,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,40 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 29.07.2025. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 10,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,43 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

