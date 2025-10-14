DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.557 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,28 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Heute im Fokus
Kurs der Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag stärker

14.10.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag stärker

14.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Visa Inc.
298,75 EUR 1,95 EUR 0,66%
Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 346,79 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 346,89 USD. Bei 341,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 146.023 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 277,99 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,84 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,90 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Visa rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

