Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 346,79 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 346,89 USD. Bei 341,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 146.023 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 277,99 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,84 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,90 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Visa rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,43 USD je Aktie.

