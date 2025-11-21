Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag fester

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 326,21 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 326,21 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 328,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 325,38 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 455.950 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 13,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 299,05 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 8,33 Prozent wieder erreichen.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,69 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 396,40 USD aus.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,51 Prozent auf 10,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

