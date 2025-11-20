Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Nachmittag vor

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 326,65 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 326,65 USD zu. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 328,29 USD. Bei 324,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 223.036 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 14,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 299,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,45 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025