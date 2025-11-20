DAX23.502 +1,5%Est505.624 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.069 +2,2%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Visa im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Nachmittag vor

20.11.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 326,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
282,70 EUR 5,00 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 326,65 USD zu. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 328,29 USD. Bei 324,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 223.036 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 14,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 299,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,45 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

