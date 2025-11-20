Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend gesucht

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 326,20 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 328,29 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 324,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 575.920 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,12 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 299,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je Visa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,40 USD je Visa-Aktie aus.

Am 28.10.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

