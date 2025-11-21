Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Freitagabend positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 330,25 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 330,25 USD zu. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 331,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 325,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 951.437 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 12,05 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 299,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,45 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,69 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 396,40 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025