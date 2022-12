Vodafone Group Aktie News: STOXX 50 Aktie Vodafone Group am Nachmittag mit Einbußen

Die Vodafone Group-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 1,01 EUR abwärts. Die Vodafone Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,99 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.395.814 Vodafone Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 1,68 EUR. 40,01 Prozent Plus fehlen der Vodafone Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1,27 GBP je Vodafone Group-Aktie an.

Am 15.11.2022 hat Vodafone Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 11.278,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.101,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vodafone Group wird am 16.05.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vodafone Group-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vodafone Group-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,108 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

