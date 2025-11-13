DAX24.303 -0,3%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.236 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktienkurs aktuell

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

13.11.25 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 0,336 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 0,336 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,322 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,340 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250.643 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,405 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,073 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,274 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 10,59 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40000,00 CAD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung