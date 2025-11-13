Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 0,336 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 0,336 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,322 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,340 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250.643 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,405 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,073 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,274 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 10,59 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40000,00 CAD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

