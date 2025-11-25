Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 0,356 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 11:58 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,7 Prozent auf 0,356 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,358 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,348 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 292.088 Aktien.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 88,202 Prozent zulegen. Am 28.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,076 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 78,652 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

