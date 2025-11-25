Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,4 Prozent auf 0,348 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 2,4 Prozent auf 0,348 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,348 EUR. Bei 0,348 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.545 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 92,529 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2024 bei 0,076 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,161 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot