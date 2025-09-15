Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 100,20 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 100,20 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 291.484 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 17,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

