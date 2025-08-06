DAX23.941 +0,1%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,56 +1,0%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Vonovia SE im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

07.08.25 09:24 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

07.08.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 28,35 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 28,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,46 EUR. Mit einem Wert von 28,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.672 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 16,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 15,24 Prozent sinken.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

