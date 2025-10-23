Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,84 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 27,84 EUR. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.946 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Vonovia SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht