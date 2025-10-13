DAX24.370 +0,5%Est505.561 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.645 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

13.10.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,32 EUR 0,29 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 797.848 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 32,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,14 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie in Grün: CEO Buch warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
