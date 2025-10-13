Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,35 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 797.848 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 32,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,14 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

