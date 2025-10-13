Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,25 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,25 EUR nach oben. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 78.512 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 32,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 17,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie in Grün: CEO Buch warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht