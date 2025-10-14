Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 27,68 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,68 EUR zu. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,08 EUR zu. Bei 27,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.516.898 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,91 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 13,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie in Grün: CEO Buch warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht