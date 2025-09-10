DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Vonovia SE im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag gesucht

15.09.25 12:09 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,52 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 26,60 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 26,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 26,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.871 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 21,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit Abgaben von 9,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

