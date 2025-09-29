DAX23.748 ±0,0%ESt505.500 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.045 -1,5%Euro1,1746 +0,2%Öl67,41 -0,4%Gold3.808 -0,7%
So entwickelt sich Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

30.09.25 12:06 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 26,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,22 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,14 EUR. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,01 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 275.550 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 22,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie in Grün: Bereitschaft für Bau von Bundeswehr-Wohnungen signalisiert

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Buy von Berenberg für Vonovia-Aktie

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
