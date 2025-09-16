Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,56 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 26,56 EUR nach oben. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,56 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 596.916 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,53 Prozent.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,82 EUR an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

