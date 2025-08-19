Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,89 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 27,89 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 27,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 554.517 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,66 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,84 Prozent.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,95 EUR in den Büchern gestanden. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

