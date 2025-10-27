Vonovia SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Vonovia SE

Vonovia SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 27,39 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,39 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 368.379 Vonovia SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Vonovia SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht