Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,57 EUR.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,57 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,48 EUR ein. Mit einem Wert von 27,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 67.546 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Abschläge von 12,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

