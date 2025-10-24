DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Kursverlauf

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verbilligt sich am Mittag

24.10.25 12:04 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 27,23 EUR.

Vonovia SE
27,32 EUR -0,34 EUR -1,23%
Die Vonovia SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 27,23 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,21 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 591.977 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

