Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 27,43 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,43 EUR ab. Bei 27,10 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 27,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.283.220 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 14,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 14,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.08.2025. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

