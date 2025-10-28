DAX24.279 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1660 +0,1%Öl64,71 -1,6%Gold3.908 -2,1%
Blick auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

28.10.25 09:22 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 27,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,18 EUR -0,24 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 27,40 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,47 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.638 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen