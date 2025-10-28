Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 27,40 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 27,40 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,47 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.638 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

