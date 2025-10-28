Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 27,21 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 27,21 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 554.824 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 11,69 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,95 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

