Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Dienstagmittag nach

Vonovia SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,18 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 27,18 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,08 EUR. Bei 27,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343.124 Vonovia SE-Aktien.

Bei 32,08 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 18,03 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 11,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Vonovia SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht