Aktienkurs im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagmittag mit Kursabschlägen

31.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,25 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 26,26 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 387.165 Vonovia SE-Aktien.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 22,16 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 9,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -0,95 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

