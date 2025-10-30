Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 26,26 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 26,26 EUR. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,20 EUR ab. Bei 26,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.130.460 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,16 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

