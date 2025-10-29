Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 26,84 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 26,84 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,76 EUR. Bei 27,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.003.241 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

