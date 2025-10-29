Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Kursabschlägen

Vonovia SE im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 27,05 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 27,05 EUR ab. Bei 26,86 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 380.668 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 12,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,82 EUR an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2025 aus.

