Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 27,03 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 27,03 EUR. Bei 27,00 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,08 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.039 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 11,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Vonovia SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht