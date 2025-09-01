Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Vossloh im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 83,20 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 83,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 82,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,60 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.566 Stück gehandelt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Vossloh-Aktie.

