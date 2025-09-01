DAX23.794 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.718 +1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl68,88 +1,1%Gold3.480 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vossloh im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

02.09.25 09:25 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 83,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
83,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 83,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 82,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,60 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.566 Stück gehandelt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen