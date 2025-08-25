Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag schwächer

So entwickelt sich Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 82,90 EUR.

Die Aktie verlor um 11:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 82,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 82,80 EUR. Bei 83,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.404 Vossloh-Aktien.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 14,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit Abgaben von 51,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

