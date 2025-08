Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 86,10 EUR.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 86,10 EUR. Bei 86,10 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 85,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.065 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 113,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.

