Aktienentwicklung

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag freundlich

05.09.25 16:10 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 86,40 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 86,40 EUR. Bei 87,30 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 83,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.223 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

