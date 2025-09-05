Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 86,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 86,20 EUR. Bei 85,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.181 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

