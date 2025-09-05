DAX23.640 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Notierung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag leichter

12.09.25 12:07 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag leichter

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 88,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
88,40 EUR 1,40 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 88,20 EUR ab. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 87,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.921 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 7,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,25 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
