Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag auf grünem Terrain

15.09.25 12:09 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 89,50 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 89,50 EUR nach oben. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 89,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.487 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,59 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

