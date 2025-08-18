Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 87,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 87,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.805 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 292,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

