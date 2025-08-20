Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 87,30 EUR ab.

Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 87,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 87,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,50 Mio. EUR im Vergleich zu 292,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,66 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

